Міністерство культури підготувало перелік зрадників, але потрібно ухвалення парламентом відповідного закону.

Вже напрацьовано перелік людей, які можуть підпасти під дію закону, в разі його прийняття, щодо позбавлення високих звань і нагород за підтримку ворога - Росії.

Про це сказав т.в.о. міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу спрощення процесу скасування звань народного артиста, героя України щодо людей, які не заслуговують на них.

"Абсолютно справедливе обурення виникає в суспільстві коли люди, які носять високі і почесні звання - народних артистів, заслужених діячів культури або в інших сферах, або нагороджені державними нагородами України сьогодні здійснюють антидержавну діяльність", - зазначив він.

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При цьому нагадав, що питання державних нагород регулюється спеціальним законом - "Про державні нагороди України", статтею 16 якого передбачено, що їх позбавлення можливе лише за вчинення важких злочинів. "Наразі за ту діяльність, яку здійснює Таїсія Повалій чи інші виконавці, які змінили українське громадянство або навіть, перебувають за межами України і просувають абсолютно антиукраїнські наративи, не можливо застосувати цю статтю, бо їх діяльність не є тяжким злочином в юридичному розумінні. Натомість їх діяльність шкодить державній безпеці, шкодить Україні, і вони підтримують ворога", - наголосив Карандєєв.

За його словами, станом на сьогодні є кілька законодавчих ініціатив, які могли б врегулювати це питання, в тому числі законопроект від міністерства, які перебувають на розгляді у ВР, але жоден з них не ухвалено як закон. "Розроблена міністерством редакція дозволяє нам розв'язати цю проблему, а також на сьогодні узгоджено з Мін'юстом та з іншими партнерами механізм, як це може бути зроблено", - наголосив він. При цьому додав, що найближчим часом будуть з’ясовувати, які є настрої в депутатів, чому це питання не просувається.

На запитання з приводу того, наскільки істотним є "фактор Бойка" (йдеться про народного депутата України Юрія Бойка від забороненої партії "ОПЗЖ", - УНІАН) для перешкоджання ухвалення цього закону, бо він є Героєм України, але його партія підтримувала Росію, тому може позбавитися цього звання, чиновник сказав, що блокування не виключене. "Водночас справді є люди, які потенційно є такими, що можуть бути позбавлені державних нагород і які впливають на прийняття рішень у ВР і, можливо, і згаданий вами народний депутат так само вживає можливих заходів для того, щоб уникнути позбавлення високого державного звання, і цей фактор, допускаю, має певне значення", - зазначив він.

Карандєєв сказав, що такі звання мають не тільки громадяни України, але й росіяни, зокрема, співак Філіп Кіркоров. "Це виглядає навіть ганебно. І наша ініціатива передбачає в тому числі і можливість позбавлення громадян інших держав українських високих звань і державних нагород, якщо вони вчиняють дії, які суперечать державній політиці України, зокрема, в боротьбі з державою-агресором. Ми вже опрацювали потенційний перелік людей, які можуть підпасти під дію закону в разі його прийняття, і ми дуже швидко після ухвалення і легалізації відповідних законодавчих змін зможемо їх провести", - наголосив чиновник.

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Як повідомляв УНІАН, співачка-зрадниця Таїсія Повалій, яка має звання Народної артистки України, нещодавно отримала громадянство країни-агресорки. Співачка, яка підтримує диктатора, продовжує виступати перед окупантами і не засуджує війну Росії проти України, з'явилася на виборчій дільниці у Москві в березні 2024 року для участі в так званих "виборах" президента Росії. Сказала, що проголосувала "за щасливе майбутнє своєї країни - Росії" і що пишається тим, що вона є "частиною великого народу".

У 1996 році Таїсії Повалій було надано звання Заслуженої артистки України, а у 1997 - Народної артистки.

Раніше стало відомо, що зрадниця Ані Лорак подала заяву на російське громадянство. Подейкують, що це порадив зробити її друг-путініст Філіп Кіркоров, щоб співачка не втратила нерухомість та гроші.

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