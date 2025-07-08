За словами нардепа, росіяни не можуть зірвати мобілізацію в Україні, бо багато інформації не на папері, а на електронних носіях.

Удари Росії по Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не можуть зірвати процес мобілізації в Україні. Про це сказав народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі "Київ24".

"Росіяни розуміють, що не все так добре у них на передовій на фронті, хоч вони шляхом неймовірних втрат намагаються просуватися далі, але це починають розуміти і в Росії є певне незадоволення, хоча це поліцейська країна і там такі настрої намагатимуться придушити", - зазначив він.

За його словами, через це ворог намагається зірвати мобілізацію в Україні, щоб не було їм спротиву на полі бою.

Він наголосив, що росіяни спочатку проводили емоційну кампанію, намагаючись дискредитувати ТЦК, зокрема, через "підсвічення" бусифікації.

Федієнко вважає, що українське суспільство все ж не зреагувало так, як хотів ворог, на удари по ТЦК, а навпаки підтримує тих військовослужбовців, які перебували там, бо тепер не можна сказати, що вони не перебувають під обстрілами ворога.

Він зазначив, що командування Сухопутних військ дало вказівки, щоб територіально розділити Центри комплектування у великих містах і не скупчувати людей в ТЦК, а посилити роботу через електронну чергу, хоч вона на сьогодні є недосконалою і лунає багато скарг від тих, хто нею намагався скористатися.

Федієнко зазначає, що ТЦК будуть децентралізовані.

"Десь буде відбуватися один прийом, десь - інший, якщо це потрібно. Зараз просто більшій частині ТЦК необхідно перейти на мобільно-пересувний елемент роботи з громадянами України. І головне, необхідно зробити все для того, щоб не допускати скупчення, величезних черг військовозобов’язаних, цивільних, які були під ТЦК", - додав він.

За його словами, також підсилиться робота ТЦК та СП у цифровому форматі. Федієнко наголосив, що всі дані по мобілізації знаходяться в системі "Оберіг".

Федієнко наголошує, що знищення ворогом будівель ТЦК не означає повну втрату всієї документації по мобілізації.

"Хочу наголосити, що росіяни, які звикли працювати в паперовій формі, в картотеках, забули, що Україна давно оцифрована країна і тому, крім фізичної руйнації будівлі і деяких жертв, ми не постраждали", - сказав нардеп.

Федієнко наголосив, що всі дані знаходяться в цифровому форматі в системі "Оберіг".

При цьому він зазначив, що перейменування ТЦК задля заплутування ворога нічого не дасть, бо Росія і далі намагатиметься тероризувати структури, які займаються мобілізацією, незалежно від того чи вони називатимуться ТЦК, чи ДСНС, "швидка допомога", бо росіяни просто намагаються знищити Україну.

"І ті, хто радіють таким ударам повинні зрозуміти, що якщо вони сьогодні не йдуть захищати свою країну під українськими прапорами, то завтра російський ТЦК відправить "захищати" РФ під триколором", - сказав Федієнко.

Російські атаки на ТЦК та СП - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Росія вдарила по Харкову та Запоріжжю. Було влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

У Запоріжжі внаслідок російської атаки на обласний Територіальний центр комплектування та соціального захисту (ТЦК та СП) поранення зазнали 11 військовослужбовців. Начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев зазначив, що також є інформація про постраждалих цивільних, які перебували неподалік цього ТЦК та СП.

Також Саранцев повідомляв, що через російські атаки територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть змінити формат своєї роботи. За його словами, це буде робитися для того, аби убезпечити життя та здоров'я як персоналу ТЦК та СП, так і відвідувачів.

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