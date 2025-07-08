За словами Віталія Саранцева, попри обстріли РФ, процес мобілізації не зупиняється.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть змінити формат своєї роботи у зв'язку з останніми російськими атаками. Про це розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у програмі "Говорить Великий Львів".

"Я не скажу, що це звичний режим, але, звичайно, подекуди доводиться змінювати формат. Насамперед це для того, щоб убезпечити життя та здоров'я як персоналу ТЦК та СП, так і відвідувачів - серед яких ветерани, пенсіонери, члени сімей військовослужбовців", - підкреслив він.

Саранцев додав, що працівників ТЦК можуть перевести в інші місця, а деякі послуги будуть надаватися дистанційно. Зокрема буде впроваджено нову функцію у "Резерв+", завдяки чому буде максимально спрощено та убезпечено процес взаємодії між громадянами та ТЦК і СП.

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"Так, можливо, є якісь певні незручності, це новий для нас виклик і потрібно запроваджувати нові рішення. Але процес мобілізації не зупинявся і не зупиниться, ми продовжуємо роботу з комплектування наших підрозділів", - запевнив речник.

Російські удари по ТЦК - останні новини

Як писав УНІАН, 6 липня у Кременчуці російські окупанти поцілили по районному ТЦК та СП. Внаслідок удару постраждала одна людина, а також було пошкоджено 14 будинків та п'ять автомобілів.

Вже 7 липня стало відомо, що росіяни влучили у ТЦК в Харкові та Запоріжжі. Серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП поранень зазнали троє людей.

Водночас пізніше стало відомо, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжі було поранено 11 військових. Також є інформація про постраждалих цивільних, які перебували неподалік цього ТЦК та СП. Попри те, що люди перебували в укритті, вибух стався дуже близько, тому основна частина травмованих отримали контузії.

Своєю чергою Віталій Саранцев розкрив підступну мету ворога таких ударів. За його словами, такими атаками ворог намагається перешкодити мобілізації, знищуючи дані військовозобов’язаних, а також посіяти страх та зневіру в населення.

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