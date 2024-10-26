Розлючені люди взяли в облогу адміністративну будівлю.

В Одеській області на промтоварному ринку "7-й кілометр" стався бунт через те, що співробітники ТЦК і СП та поліції нібито затримали там кількох чоловіків.

Зокрема, у соцмережах тиражується відео, на якому видно десятки людей, які йдуть територією ринку, підходять до закритих металевих воріт однієї з адміністративних будівель. Видно, що вони збуджені, деякі стукають у ворота, в хід пускають також частини металевого загородження. Дехто вигукує: "Випускайте хлопців!".

За словами авторів відео, нібито військові затримали "хлопців" на території ринку, яких мають намір відвести, а за воротами – медичний пункт, де закрилися співробітники ТЦК.

Пізніше з'явилося повідомлення, що військових нібито вигнали з ринку. Так це чи ні, наразі точно невідомо. В Одеському обласному ТЦК та СП, а також у поліції ситуацію поки не коментують.

Інциденти з ТЦК

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом конфлікту, що трапився у Дніпрі між очільником компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергієм Положаєм та співробітником місцевого ТЦК. Там під час перевірки військово-облікових даних, 48-річний чоловік поводив себе зухвало та, ігноруючи правила поведінки у суспільстві, висловлювався нецензурною лексикою у бік військового. Дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство").

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