Єнот попрямував в безпечніші регіони України потягом.

Евакуаційним потягом з Покровська (Донецька область) українські рятувальники відправили у безпечніші регіони не тільки мирних мешканців регіону, а й єнота.

"Це не вкрадений окупантами Єнот із Херсона! Це Єнот із Донеччини, де наші рятувальники допомагають евакуюватися в безпечніші регіони України не тільки мирним громадянам, а й пухнастикам", – розповіли в ДСНС і показали фото з врятованою твариною.

Крім цього, рятувальники надали допомогу кільком десяткам осіб в регіоні, зокрема, дітям.

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"Тільки минулої доби фахівці ДСНС надали допомогу під час перевезення з пункту збору та реєстрації до місця посадки в евакуаційні потяги у м. Покровськ 15 особам. У Покровському районі надано допомогу 64 громадянам, 4 з яких – діти", – зазначили в ДСНС.

Історія херсонського єнота

Під час відступу з Херсона російські загарбники викрали не тільки майно українців, а й тварин. Зокрема, з місцевого зоопарку поцупили єнота.

Примітно, що викрадена тварина знайшла спосіб продемонструвати окупантам своє ставлення. На відео потрапило, як єнот вкусив колаборанта Володимира Сальдо.

Згодом стало відомо, що не тільки єнота, а й інших звірів незаконно вивезли до окупованого Криму. Ба більше, викрадення відбувалося за наказом російського командування.

Пізніше кримський бізнесмен. директор парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка", Олег Зубков зізнався у крадіжці херсонських тварин і пообіцяв їх повернути після відновлення місцевого зоопарку фейковою владою міста.

Цікаво, що один зі взятих в полон військових РФ попросив обміняти його на вкраденого окупантами єнота.

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