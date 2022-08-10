Вони потрапили у полон наприкінці березня під час звільнення Сумської області.

До 15 років ув'язнення засуджено трьох бойовиків "ДНР", які воювали на боці РФ.

Як повідомляє Служба безпеки України, суд визнав бойовиків винними у державній зраді і засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що усі вони входили до складу незаконного збройного формування так званого "4 окремого мотострілецького батальйону 119 полку "ДНР".

Вони потрапили у полон наприкінці березня під час звільнення Сіверщини (Сумська область).

За даними слідства, 24 лютого засуджені, які не мали військових професій, добровільно вступили до лав бойовиків, де отримали військову форму, зброю та боєприпаси до неї.

На початку березня під керівництвом військовослужбовців ЗС РФ вони пройшли короткотерміновий військовий вишкіл на території Білгородської області, а після його закінчення їх відправили воювати на Сумському напрямку.

Встановлено, що окупанти задіювали зрадників для облаштування та укріплення бойових позицій і блокпостів на тимчасово окупованих територіях, здійснення контрольно-пропускних та охоронних функцій на блок-постах та позиціях ворога.

У СБУ уточнили, що провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу України ч.2 ст. 260 ("створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності"), ч. 2 ст. 111 ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану").

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Броварський міськрайонний суд Київської області визнав місцевого жителя винним і засудив за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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