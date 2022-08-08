Проекти відповідних документів Михайло Єжель погодив, навіть не відвідавши засідання уряду, на якому вони обговорювались, а також без проведення обов’язкової правової експертизи щодо відповідності проєкту угоди Конституції та законам України.

Про підозру у державній зраді повідомили колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який, погодивши підписання Харківських угод, сприяв Російській Федерації в окупації АР Крим.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що адмірал, який свого часу був Головнокомандувачем Військово-морських сил України й розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод.

"Проекти цих документів міністр оборони України погодив, навіть не відвідавши засідання Кабінету міністрів України 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювались, а також без проведення обов’язкової правової експертизи щодо відповідності проєкту Угоди Конституції та законам України", - зазначають у ДБР.

В результаті були створені умови для продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил Російської Федерації, модернізації та заміні корабельного складу, літальних апаратів, основних озброєнь Чорноморського флоту РФ, які перебували на території України та надалі були використані під час анексії АР Крим та міста Севастополя у 2014 році, замість їх зменшення та виведення з території України, відповідно до умов базових Угод.

Колишній міністр підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України). Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

У ДБР нагадують, що в рамках розслідування у справі щодо Харківських угод у 2021 році про підозру за вчинення державної зради було повідомлено колишнім президенту і прем'єр-міністру Віктору Януковичу та Миколі Азарову, які оголошені в розшук.

У липні 2022 р. про підозру повідомлено колишнім міністрам юстиції та закордонних справ у вчиненні державної зради під час розробки проекту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації Харківських угод.

Зазначається, що перевіряється роль інших службових осіб у сприянні державі-агресору в посяганні в такий спосіб на суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність, обороноздатність, державну й економічну безпеку України.

Розслідування триває.

Довідка УНІАН. 21 квітня 2010 року у Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і Російською Федерацією, згідно з якою строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

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