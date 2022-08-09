Засуджений під час окупації села Перемога Броварського району повідомляв російським загарбникам про місця розташування блокпостів територіальної оборони.

Броварський міськрайонний суд Київської області визнав місцевого жителя винним і засудив за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Засуджений під час окупації села Перемога Броварського району повідомляв російським загарбникам про місця розташування блокпостів територіальної оборони. Також він надавав інформацію стосовно місць роботи місцевих мешканців, зокрема щодо працівників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ. Він допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості і виконував різні їхні доручення.

"За це він отримав гарантію особистої безпеки від представників країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня стало відомо, що на Донеччині дві працівниці поліції перейшли на бік окупантів та стали зрадницями України. Підозрювані добровільно погодилися очолити посади на тимчасово захопленій території.

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