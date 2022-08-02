Під час боїв із підрозділами української армії гранатометника було взято в полон.

Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді уродженцю Одещини, який 8 років воював на боці "ДНР".

Про це УНІАН розповіли у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

З’ясовано, що у травні 2014 року чоловік приєднався до терористичної організації "ДНР" та майже 8 років чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції.

У подальшому, з 24 лютого цього року, підозрюваний, перебуваючи на посаді гранатометника у складі бойового підрозділу 11 окремого мотострілецького полку "ДНР", брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України на території Донецької області.

"Зокрема, він протистояв ЗСУ у населених пунктах Прохорівка, Кам'янське, Сонячне, Хлібодарівка, Донецьке, Вільне, Ближнє, Бугаз, Новотроїцьке, Оленівка та Березове Донецької області. При цьому, брав участь у захопленні і окупації вказаних населених пунктів. Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами української армії його було взято в полон", - йдеться в повідомленні.

В Управлінні СБУ в Одеській області, яке веде розслідування, додали, що у березні цього року українські війська завдали потужного удару по позиціях загарбників та захопили у полон багатьох бойовиків, у тому числі й вказаного уродженця Одещини.

Наразі судом обрано йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Зазначається, що за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Раніше слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт за фактом участі у терористичній організації перебуває у суді.

Як раніше повідомляв УНІАН, СБУ викрила ще 6 колаборантів. Доведено, що усі вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом та допомагають РФ у встановленні та підтримці окупаційних режимів на тимчасово окупованих територіях.

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