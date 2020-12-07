У 2019 французька компанія Malteurop Groupe поставляла солод для пивних заводів на територіях ОРДЛО, тимчасово непідконтрольних Україні, що суперечить українському законодавству, пише в статті на «Цензорі» журналіст Андрій Капустін.

У цей період російську компанію ТОВ «Белгорсолод», чиїм 100% власником є ​​Malteurop, очолював французький громадянин Ерве Карофф (Hervé Caroff), а генеральним директором Malteurop Groupe досі є Олів'є Паран (Оlivier Parent).

У 2017 році так звана «влада ДНР» повідомила про «переведення під зовнішнє управління» більше ніж 40 підприємств українських і міжнародних компаній, які перебували в Донецькій області, серед яких виявився і пивний завод ПрАТ «Ефес-Україна», що на той момент перебував у власності Efes Breweries International N.V. Пізніше завод був перейменований в ТОВ «Донецький пивоварний завод». Через 18 днів українські ЗМІ написали про відновлення «новою владою» виробництва пива на ДПЗ.

«Саме появою Кароффа в Бєлгороді у лютому 2017-го, можна пояснити, яким чином всього за 18 днів змогло «дозріти» пиво на Донецькому пивзаводі», – уточнює в матеріалі журналіст. – «Питання, на яке хотілося б отримати відповідь: поставки в ДНР і ЛНР – це рішення і заслуга одного тільки Ерве Кароффа, або за рішенням поставляти солод в невизнані республіки стоїть і генеральний директор Malteurop Groupe Олів'є Паран?».

Третім громадянином Франції, можливо, причетним до порушення українського законодавства став директор тієї ж ТОВ «Белгорсолод» у 2016 році. «Рівно за рік до запуску вкраденого у турецьких інвесторів донецького пивзаводу, генеральним директором ТОВ «Белгорсолод» став громадянин Франції Ніколя Бенжамен Алексі Фреаль (Nicolas Freal), який перебрався в РФ в 2001 році», – пише журналіст: «Це інформація для компетентних органів України, оскільки месьє Фреаля чомусь досі не внесено до бази даних «Миротворець»... колишній французький військовий розвідник, який не приховує в своїх інтерв'ю зв'язків з ФСБ РФ, відправився з «гуманітарним вантажем» в «ДНР». Візит французького громадянина на непідконтрольну територію України під час проведення АТО в 2014-му році підтверджується посиланням на опубліковане інтерв'ю Фреаля і його фотографією з зафіксованими координатами, що свідчать про перебування поблизу українського села Степанівка Донецької області.

Згідно з наведеними в тексті даними з реєстру митних операцій, солод заводу ТОВ «Белгорсолод» поставлявся як неодноразово на території ОРДЛО, для Донецького і Ровеньківського пивоварних заводів, так і через територію України в Бендери — місто в Молдові, що знаходиться під контролем так званої «Придністровської Молдавської республіки».

Malteurop Groupе – частина сільськогосподарського кооперативу VIVESCIA, французького виробника борошна, кормів і замороженої випічки. У пивоварної галузі Malteurop є одним зі світових лідерів з виробництва солоду – одного з трьох основних компонентів пива.

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Автор: УНІАН