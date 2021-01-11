Днями ТСН нагородила переможців цьогорічної премії «Ті, що вражають». Ними стали герої, які вразили користувачів мережі своїми сміливими вчинками та вражаючою силою волі. Журналісти ТСН завітали в гості до кожного з переможців з відзнакою телеканалу. Також кореспонденти зняли нові сюжети про те, як за рік змінилося життя обраних героїв.

Наприкінці минулого тижня глядачі познайомилися ближче з одеситкою Кариною Статищак, котра через ускладнення під час пологів втратила ногу, але не здалася і здійснила мрію та станцювала в «Танцях з зірками». Жінка не покинула тренування й донині, танці успішно поєднує з вихованням дитини. Своїм прикладом хоче надихнути усіх, хто опинився у схожій ситуації.

Кореспондентка Інна Власова зустрілась із киянкою Оленою Пишковою, яка торік врятувала від катувань напівмертвого собаку. Попри пережиті муки та жорсткість людей, песик залишився життєрадісним та радо грається з перехожими. Рятівниця собаки залишила чотирилапого жити у себе і дала йому ім’я – Локкі.

Цикл репортажів ТСН завершила історією про 49-річніу вчительку з Черкас Тетяну Ткаченко, яка віддала нирку сину. Нині жінка і її 25-річний син живуть повноцінним життям. Тетяна не лише стала першим донором органа у своєму місті, а й спричинила величезний поштовх у розвитку трансплантації у Черкасах. До лікарні почали звертатися люди з усієї України.

Нагадаємо, «Ті, що вражають» – це щорічна премія ТСН, у якій традиційно нагороджують українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у буремних подіях року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН. Місія проекту – надихнути людей, підкріпити їх віру в себе та краще майбутнє нашої країни.

Серед дев'ятнадцяти номінантів 2020-го голосуванням на сайті tsn.ua було визначено сімох лідерів.

Найбільше голосів - 31 % глядачі віддали за медиків київської 9-ї лікарні, які в пік епідемії рятували людей від коронавірусу.

30% глядачів проголосували за одеситку Карину Статищак, котра через ускладннея під час пологів втратила ногу, але не здалася і здійснила мрію та станцювала в «Танцях з зірками».

20 % голосів посмертно отримав лікар з містечка Почаїв Іван Венжинович, який вберіг сотні життів, а сам помер від COVIDу у вересні минулого року.

5 % голосів глядачі віддали за волинських ченців. Під час весняного локдауна монахи Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря організували доставку медиків на роботу.

Інші 5 % виборов Сергій з Угринова, котрий врятував друга від пожежі під час вибуху в сільському клубі напередодні Різдва минулого року.

2% глядацьких голосів також отримали киянка Олена Пишкова, котра врятувала собаку від катувань у парку та повернула майже безнадійно слабку тварину до життя.

Ще 2% проголосували за 49-річніу вчительку з Черкас Тетяну Ткаченко, яка віддала нирку сину та стала першим донором органа у своєму місті.

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Автор: УНІАН