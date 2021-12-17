Це найбільший показник за останні 11 років.

За 10 місяців 2021 року Україну покинули й досі не повернулися понад 600 тисяч українців. Це рекордний показник за останні 11 років.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Читайте такожНаразі для українців відкрито кордони 160 країн - МЗС"У першій половині десятих років Україна щороку втрачала близько 500 тис. людей. Після 2014-го щорічна кількість неповернених помітно знизилася, але рахунок все одно йшов на сотні тисяч", - йдеться у повідомленні.

Згідно з опублікованою статистикою, коронавірусний 2020 рік був єдиним із позитивним сальдо. Минулого року українців, які повернулися додому, було на 80 тисяч більше, ніж тих, хто виїхав.

"Загалом з 2011 по 2020 рр. до країни не повернулися 2,6 млн громадян України", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на цьогорічні показники, якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3.3 млн осіб.

Нагадаємо, згідно з даними опитування, кожен четвертий українець готовий прийняти ризиковану пропозицію роботи за кордоном: працювати без офіційного оформлення й навіть у закритому приміщенні без змоги його залишити; перетнути кордон у не встановлений законом спосіб; віддати свій паспорт, телефон та особисті речі працедавцю.

Впродовж 2019-2021 років, за даними опитування, 46 тис. українців постраждали від торгівлі людьми: близько двох третин із них потрапили в тенета торговців людьми за кордоном.

За оцінками МОМ, майже 1,2 млн українців працювали за кордоном у 2021 році, що перевищує показник 2019 року на 11%. З-поміж цих людей 42% були працевлаштовані неофіційно (два роки тому ця частка становила 30%).

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Автор: Екатерина Малюга