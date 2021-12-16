Через падіння тиску у водопроводі виник ризик повторного обвалу асфальтного покриття.

У Києві на бульварі Шевченка частково обмежено рух у напрямку Бессарабської площі через ризик повторного обвалу покриття.

Про це повідомили у КК "Київавтодор".

"Падіння тиску у водопроводі спричинило аварійну ситуацію на бульварі Шевченка. Аби унеможливити подальші аварії, "Київводоканал" мінятиме частину трубопроводу", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Росії ями на дорогах почали "ремонтувати" водою (відео)У "Київавтодорі" додають, що нині на бульварі Шевченка рух у напрямку Бессарабської площі частково обмежено, і не виключають повне перекриття проїзду, що залежатиме від масштабів робіт.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня ввечері у Києві через аварію на водопровідних мережах на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка утворився провал асфальтного покриття.

Рух усіма смугами бульвару в напрямку вулиці Хрещатик було перекрита. На ранок 13 грудня пошкодження водопроводу ліквідували, а рух відновили.

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Автор: Світлана Закелова