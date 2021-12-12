У Києві стався збій у курсуванні низки маршрутів тролейбусів і автобусів через провал асфальту у центрі міста.

Сьогодні в центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка через прорив водопроводу провалився асфальт посеред проїжджої частини в напрямку Бессарабського ринку.

Як повідомили в прес-службі КМДА, рух у бік вулиці Хрещатик перекрито.

"Через аварію на водопровідних мережах утворився провал асфальтного покриття. Постраждалих і травмованих немає. Рух усіма смугами бульвару в напрямку вулиці Хрещатик перекрито", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що працівники "Київводоканалу" приступили до ліквідації наслідків аварії. Ремонтні роботи планується завершити до ранку понеділка.

Як повідомили в комунальному підприємстві "Київпастранс", через провал асфальту на бульварі Шевченка, 3, стався збій у курсуванні низки маршрутів тролейбусів та автобусів.

Затримується рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 та автобусів № 24, 114, 118.

"Рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 організовано до вул. Терещенківська. Рух автобусів № 24, 118 організовано через вулиці Пушкінську та Прорізну. Рух автобусів №114 у напрямку вул. Милославська організовано через вулиці Леонтовича – Володимирську – Софіївську", - попередили в "Київпастрансі".

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Як повідомляв УНІАН, 8 грудня вранці пік у столиці через погіршення погоди стався збій у роботі комунального електротранспорту, зокрема тролейбусів. Тролейбуси не могли їхати через зледеніння контактної мережі.

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Автори: Олександр Топчій, Інна Андаліцька