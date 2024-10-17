Під час штурму в хід пішли сльозогінний газ та лавки.

Прихожани УПЦ МП захопили найбільший православний храм Черкас – Свято-Михайлівський собор, громада якого перейшла до Православної церкви України.

Як повідомляє видання 18000, прихильники московської церкви зламали вхідні ворота і потрапили на територію храму, застосувавши сльозогінний газ. Близько 09:00 прихожани УПЦ захопили собор.

Також на відео, яке шириться соцмережами, видно, що у приміщенні храму частина людей почала застосовувати проти одягнених у камуфляж арматуру від лавок та витіснила їх із собору.

Згодом стало відомо, що до храму прибула поліція. Правоохоронці повідомили, що забезпечують громадський порядок та встановлюють усіх учасників інциденту.

Сьогодні вранці черкаський капелан Володимир Рідний написав у Facebook про те, що Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах, який тривалий час був під управлінням московського патріархату, перейшов до ПЦУ.

Він додав, що відтепер храм буде завжди відкритий для військовослужбовців, адже він вже став Гарнізонним.

"Також на території храму буде створено осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів… Усі прихожани, які були і залишаються в Українській православній церкві (московського патріархату) — запрошуємо до молитви в Гарнізонному храмі українською мовою", - зазначив Рідний.

Заборона УПЦ МП в Україні

20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроект щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ.

Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), абсолютна більшість українців (80%) підтримують цей закон.

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