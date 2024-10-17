Під час штурму в хід пішли сльозогінний газ та лавки.

Прихожани УПЦ МП захопили найбільший православний храм Черкас – Свято-Михайлівський собор, громада якого перейшла до Православної церкви України.

Як повідомляє видання 18000, прихильники московської церкви зламали вхідні ворота і потрапили на територію храму, застосувавши сльозогінний газ. Близько 09:00 прихожани УПЦ захопили собор.

Також на відео, яке шириться соцмережами, видно, що у приміщенні храму частина людей почала застосовувати проти одягнених у камуфляж арматуру від лавок та витіснила їх із собору.

Згодом стало відомо, що до храму прибула поліція. Правоохоронці повідомили, що забезпечують громадський порядок та встановлюють усіх учасників інциденту.

Сьогодні вранці черкаський капелан Володимир Рідний написав у Facebook про те, що Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах, який тривалий час був під управлінням московського патріархату, перейшов до ПЦУ.

Він додав, що відтепер храм буде завжди відкритий для військовослужбовців, адже він вже став Гарнізонним.

"Також на території храму буде створено осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів… Усі прихожани, які були і залишаються в Українській православній церкві (московського патріархату) — запрошуємо до молитви в Гарнізонному храмі українською мовою", - зазначив Рідний.

Після інциденту навколо собору мер Черкас Анатолій Бондаренко закликав людей прийти до храму і висловити свою думку стосовно існування московської церкви у місті.

"Запрошую громаду Черкас висловити свою думку стосовно існування московської церкви в нашому місті, прийти і помолитися за ЗСУ і за здоров'я наших воїнів у найбільшому храмі в центрі України. Ми, як влада, не втручалися в це, громада добровільно перейшла до ПЦУ, але там уже відбувається щось неправомірне. Тому запрошую прийти і підтвердити волю громади", - заявив Бондаренко.

Оновлено об 11:51. Конфлікт між вірянами у Свято-Михайлівському соборі поліція розслідує як хуліганство.

За інформацією правоохоронців, внаслідок хуліганських дій на території та всередині храму постраждали кілька громадян.

Поліцейські опитали учасників конфлікту. Наразі наразі встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені в соцмережах.

Оновлено о 13:35. Пізніше капелан Рідний повідомив, що собор вдалося звільнити від прихильників УПЦ МП. Там вперше прозвучала молитва українською мовою.

Після молитви священники повідомили, що перше богослужіння українською мовою у Свято-Михайлівському соборі відбудеться у неділю, 20 жовтня. Службу очолить митрополит Іоан. А 19 жовтня, у Дмитрівську поминальну суботу, у храмі проведуть панахиду за тих, хто віддав життя за незалежність України.

Що відомо про служителя храму митрополита Феодосія

Як повідомляє Суспільне, митрополит Черкаський і Канівський Феодосій – Денис Снігірьов, який правив у цьому храмі, отримав вже п’ять підозр, зокрема, у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні збройної агресії РФ, підривній діяльності проти України, порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань. Він вже кілька разів перебував під домашнім арештом.

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, Снігірьов та його найближче оточення мають тісні зв’язки з Росією. Зокрема, він довгий час проходив навчання та працював в РФ, звідки був повернутий незадовго до подій Революції гідності, у яких брав активну участь на боці тодішньої влади.

Заборона УПЦ МП в Україні

20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроект щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ.

Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), абсолютна більшість українців (80%) підтримують цей закон.

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