У Северинівській громаді на Вінниччині спекли найбільший в Україні малиновий пиріг.
Рекорд встановили під час обласного фестивалю "Малина Фест", повідомляє видання Жмеринка City.
Для приготування 18-метрового малинового пирога, який потрапив до Книги рекордів України, використали 60 кілограм муки, 80 яєць, 17 кілограм цукру, 12 кілограм свіжих ягід малини і малиновий джем.
Також в рамках фестивалю кожен гість фестивалю мав змогу скуштувати пиріжки з малиною, малинові наливки, малинові панкейки, сирники з малиновим желе, пісочні тарталетки з малиновим варенням, малинове морозиво, малинові торти, квашену капусту з малиною, малиновий фруктовий борщ та навіть реберця та карасі під малиновим соусом. Кошти за ці страви підуть на підтримку онкохворих дітей.
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