У Чернігові попрощалися із 6-річною дівчинкою Софією Голинською, яка загинула 19 серпня внаслідок ракетної атаки на центр міста. Коротке відео заупокійної служби оприлюднене на сторінці Свято-Троїцького кафедрального собору Чернігівської єпархії УПЦ у Facebook.
На церемонії прощання були присутні рідні і близькі дитини.
Чернігівські журналісти повідомляють, що дитину поховають у Славутичі Київської області.
На сторінці у соцмережах матері дівчинки – численні дописи зі співчуттями від друзів та знайомих, але чимало з них мають обмеження через нібито порушення політики Facebook.
Загибель 6-річної дівчинки внаслідок ракетної атаки на Чернігів
19 серпня близько полудня російські військові завдали ракетного удару по центру Чернігова, який був переповнений людьми. Влучання сталося у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід, але люди встигли спуститись в укриття будівлі. Приміщення театру отримало значні пошкодження.
Жертвами стали люди, які перебували на вулиці та їхали в транспорті через центр міста. Загинули семеро людей, серед них – 6-річна Софія Голинська. Цього трагічного дня дівчинка разом із мамою приїхали до Чернігова. Вона була єдиною дитиною в родині і цього року збиралася йти до школи.
За інформацією поліції, патрульні на місці намагалися надати першу допомогу, але врятувати дівчинку не змогли.