Заупокійна служба відбулася в кафедральному Свято-Троїцькому соборі.

У Чернігові попрощалися із 6-річною дівчинкою Софією Голинською, яка загинула 19 серпня внаслідок ракетної атаки на центр міста. Коротке відео заупокійної служби оприлюднене на сторінці Свято-Троїцького кафедрального собору Чернігівської єпархії УПЦ у Facebook.

На церемонії прощання були присутні рідні і близькі дитини.

Чернігівські журналісти повідомляють, що дитину поховають у Славутичі Київської області.

На сторінці у соцмережах матері дівчинки – численні дописи зі співчуттями від друзів та знайомих, але чимало з них мають обмеження через нібито порушення політики Facebook.

Загибель 6-річної дівчинки внаслідок ракетної атаки на Чернігів

19 серпня близько полудня російські військові завдали ракетного удару по центру Чернігова, який був переповнений людьми. Влучання сталося у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід, але люди встигли спуститись в укриття будівлі. Приміщення театру отримало значні пошкодження.

Жертвами стали люди, які перебували на вулиці та їхали в транспорті через центр міста. Загинули семеро людей, серед них – 6-річна Софія Голинська. Цього трагічного дня дівчинка разом із мамою приїхали до Чернігова. Вона була єдиною дитиною в родині і цього року збиралася йти до школи.

За інформацією поліції, патрульні на місці намагалися надати першу допомогу, але врятувати дівчинку не змогли.

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