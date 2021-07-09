Дівчина написала, що не хоче бути тягарем для сім'ї.

У Дніпрі другу добу розшукують 19-річну Катерину Сторожко, яка пішла з дому, залишивши прощальну записку.

Інформація про її зникнення з'явилася на сторінці Facebook- спільноти "Реальний Лівобережний".

"Нам пишуть: "Пішла з дому наша однокласниця Катерина Сторожко. Я зв'язалася з її батьками, мені сказали, що вона залишила записку мамі і вдома телефон. Ніхто не знає про її місцезнаходження... Хто знає, де знаходиться дівчина, або бачив її, прохання повідомити за тел.0668697998 (номер Каті, відповідає Гліб, 24/7 на зв'язку), 0660072620 (батько Каті)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дівчина була одягнена в білі штани в чорну смужку, рожеві мокасини, на ній були окуляри. У зниклої - руде фарбоване волосся.

Читайте також"Ми не встигли": у Києві знайшли мертвою загадково зниклу 18-річну дівчинуЯк пише ТСН, Катя пропала 8 липня. Перед цим вона залишила батькам записку такого змісту: "У мене немає друзів, проблеми з навчанням, я ніколи не зароблю грошей, я не хочу бути тягарем для своєї сім'ї".

Батьки зниклої дівчини забили тривогу та відразу повідомили у поліцію. На зв'язок з рідними дівчина не виходить, А телефон залишила вдома.

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Автор: Катерина Шварц