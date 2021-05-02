Померлого підозрювали у замаху на вбивство іншого військовослужбовця.

В Очакові Миколаївської області в канаві поблизу сміттєзвалища знайшли тіло 26-річного військовослужбовця, який підозрювався у замаху на вбивство іншого військового.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

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«Експерт, оглянувши тіло, виявив ушкодження у вигляді порізів на руках та шиї. Попередня причина смерті – самогубство, остаточну встановить судово-медична експертиза», – говориться в повідомленні.

З місця події поліцейські вилучили ніж, а також пістолет, які направили на дослідження.

Крім того, судячи з оприлюднених поліцією фото, біля тіла знайшли записку із написом: «Кожному по заслугах його».

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

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Автор: Катерина Шварц