В Очакові Миколаївської області в канаві поблизу сміттєзвалища знайшли тіло 26-річного військовослужбовця, який підозрювався у замаху на вбивство іншого військового.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.
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«Експерт, оглянувши тіло, виявив ушкодження у вигляді порізів на руках та шиї. Попередня причина смерті – самогубство, остаточну встановить судово-медична експертиза», – говориться в повідомленні.
З місця події поліцейські вилучили ніж, а також пістолет, які направили на дослідження.
Крім того, судячи з оприлюднених поліцією фото, біля тіла знайшли записку із написом: «Кожному по заслугах його».
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
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