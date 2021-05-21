У Дніпрі в лікарні ім. Мечникова врятували породіллю із важкою формою коронавірусу та її новонароджену доньку.
Про це повідомив головний лікар медичного закладу Сергій Риженко на сторінці в соцмережі.
За його даними, у 35-річної Олександри важка форма ковідної пневмонії з великим ураженням легенів. Також жінка перебувала на 35 тижні вагітності.
Читайте такожУ Дніпрі жінка народила прямо в таксіМедики зафіксували сповільнене серцебиття у дитини, а тому вирішили робити кесарів розтин, щоб врятувати і маму і немовля. Операція пройшла вдало. Зараз мати та дитина перебувають у різних реанімаціях на кисневій підтримці. Доньку породілля назвала Вікторією, її вона поки бачить лише за допомогою мобільного телефону.
"Тепер у мами новий погляд на життя. Відчай уже позаду. Є радість та очікування повернення додому", - написав медик.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Львові породілля, яка поборола коронавірус з 90% ураженням легенів, забрала з лікарні доньку (відео)
- На Львівщині вагітну доправили до лікарні всюдиходом (відео)
- У Дніпрі врятували породіллю з коронавірусом, яка втратила два літри крові
- У Харкові померла ще одна породілля з COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram