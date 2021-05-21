Жінці терміново зробили кесарів розтин і врятували також немовля.

У Дніпрі в лікарні ім. Мечникова врятували породіллю із важкою формою коронавірусу та її новонароджену доньку.

Про це повідомив головний лікар медичного закладу Сергій Риженко на сторінці в соцмережі.

За його даними, у 35-річної Олександри важка форма ковідної пневмонії з великим ураженням легенів. Також жінка перебувала на 35 тижні вагітності.

Читайте такожУ Дніпрі жінка народила прямо в таксіМедики зафіксували сповільнене серцебиття у дитини, а тому вирішили робити кесарів розтин, щоб врятувати і маму і немовля. Операція пройшла вдало. Зараз мати та дитина перебувають у різних реанімаціях на кисневій підтримці. Доньку породілля назвала Вікторією, її вона поки бачить лише за допомогою мобільного телефону.

"Тепер у мами новий погляд на життя. Відчай уже позаду. Є радість та очікування повернення додому", - написав медик.

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Автор: Ірина Погоріла