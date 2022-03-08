У Львівській області активно працюють над організацією поставок всього необхідного для армії.

У Дрогобичі Львівської області волонтери активно збирають допомогу для армії - поки одні заготовляють тушонку і пельмені, інші шиють бронежилети.

Фотокореспондент УНІАН побував в гостях у місцевого бізнесу, що займається підтримкою українських захисників.

Так, волонтери-кухарі Мар'ян і Роман Сушинські готують тушонку для військовослужбовців ЗСУ на кухні свого м'ясного цеху в Дрогобичі.

Тим часом жінки-волонтери у Дрогобичі ліплять пельмені для захисників України.

У свою чергу волонтери-близнюки Роман і Руслан і Любов Стецюк всією сім'єю шиють бронежилети для українських захисників.

Як повідомляв УНІАН, відомий український дизайнер Андре Тан перейшов на пошиття спецодягу для української армії.

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