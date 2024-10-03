У поліції не виключають, що вона почалася через обстріли російської окупаційної армії.

У Харківській області через лісову пожежу згоріло селище Піски-Радьківські. У вогні загинули чотири людини, ще 60 евакуювали.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, вогонь поширювався дуже стрімко, тому троє жінок та чоловік просто не встигли втекти. В лісі та біля нього згоріло близько 1100 дерев'яних будинків.

"Вогонь знову прийшов з Донеччини - з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки".

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Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники скинули КАБи на Харків. Один з них влучив по багатоповерховому будинку, на місці почали пошуково-рятувальну операцію.

Наприкінці вересня повідомлялося про загибель судді Верховного Суду в Касаційному кримінальному суді Леоніда Лобойка. Він потрапив під російський обстріл, коли розвозив гуманітарну допомогу в селищі Козача Лопань.

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