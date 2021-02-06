Упродовж 2,5 місяців 84 слухачі з різних підрозділів головних управлінь Національної поліції та управлінь патрульної поліції 9 областей пройшли посилений курс підготовки.

У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулися урочисті заходи з нагоди випуску слухачів курсів спеціалізації дільничних офіцерів поліції, закріплених за поліцейськими дільницями об’єднаних територіальних громад.

Про це повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

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Зазначається, що протягом 2,5 місяців 84 слухачі, які прибули з різних підрозділів головних управлінь Національної поліції та управлінь патрульної поліції ДПП Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Сумської, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської та Харківської областей, удосконалювали знання із загальноправових дисциплін, поліпшували навички керування автотранспортом, вивчали домедичну, тактико-спеціальну та вогневу підготовку.

Курси проходили за підтримки IСITAP (Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції США).

Відбулася церемонія вручення. Із успішним закінченням навчання випускників привітав:

«Сьогодні ми випускаємо поліцейських офіцерів громад, які пройшли посилений курс підготовки…В університеті це перший випуск поліцейських офіцерів громади. Ми і надалі будемо співпрацювати в цьому напрямку. Головна наша мета, щоб кожна територіальна громада мала свого поліцейського офіцера, який би жив проблемами громади», - зазначив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час вручення випускникам свідоцтв.

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Автор: Тамара Отовська