Екіпаж попросив одну з пасажирок надягнути захисну маску в цілях безпеки через пандемію.

Пасажирка рейсу "Харків-Анталія" надягнула захисну маску тільки після гучного скандалу в літаку, що спровокував затримку вильоту з аеропорту.

Відео інциденту поширили в мережі 30 липня.

За словами очевидців, екіпаж попросив одну з пасажирок надягнути захисну маску в цілях безпеки через пандемію. Однак громадянка відмовилась, суперечка переросла у конфлікт.

Через небажання пасажирки дотримуватися карантинних обмежень літак з понад 100 людьми затримали. Туристи прямували на відпочинок до Туреччини.

Врешті до зауважень членів екіпажу приєдналися й інші громадяни, які сиділи поряд з фігуранткою скандалу й стежили за розвитком подій. Розлючені затримкою рейсу українці все ж змусили порушницю надягнути маску, проте на цьому перепалка не закінчилася.

Пасажирку просили вибачитися перед пілотами за свою поведінку, вона, судячи з кадрів, не погоджувалася.

"Не треба пробувати. Встали, вибачилися – і ми полетіли. Не треба з себе строїти! І харе мене штовхати у спину, будь ласка. Ви задовбали весь екіпаж", – не вгавав сусід по кріслу.

Врешті жінка запитала, де розміщена кабінка пілотів, і встала з місця.

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Автор: Іван Бойко