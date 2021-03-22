У Харкові працівники театрів вийшли на акцію протесту через затримку виплати заробітної плати та скорочення фінансування галузі.
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Таким чином учасники акції протесту хотіли підтримати театри, які постраждали у зв'язку з карантинними обмеженнями, а також були позбавлені частини фінансування на останній сесії обласної ради.
Актори та працівники харківських театрів звернулися до міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка з проханням забезпечити фінансування театрів й гарантувати збереження робочих місць.
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