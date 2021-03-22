Учасники акції звернулися до Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

У Харкові працівники театрів вийшли на акцію протесту через затримку виплати заробітної плати та скорочення фінансування галузі.

Читайте такожУ Києві ФОПи вийшли на протест проти жорсткого карантину (фото, відео)Мітинг пройшов біля будівлі Харківської облдержадміністрації.

Таким чином учасники акції протесту хотіли підтримати театри, які постраждали у зв'язку з карантинними обмеженнями, а також були позбавлені частини фінансування на останній сесії обласної ради.

Актори та працівники харківських театрів звернулися до міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка з проханням забезпечити фінансування театрів й гарантувати збереження робочих місць.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц