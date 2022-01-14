У відомстві закликали громадян зберігати спокій, а ЗМІ ретельно перевіряти подібну інформацію, щоб "не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій".

У Службі безпеки України прокоментували серію псевдомінувань в Україні та назвали такі дії поширеним інструментом гібридної агресії з боку Росії.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Останнім часом у публічній площині фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування важливих об’єктів соціальної сфери по всій території України. У результаті ретельних перевірок з боку СБУ, Нацполіції та інших уповноважених на це органів державної влади ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві", - зазначив він.

За словами Дехтяренка, повідомлення про псевдомінування – поширений інструмент в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України.

Читайте такожВ Держспецзв’язку відреагували на хакерську атаку на урядові сайти"Закликаємо громадян зберігати спокій. І окремо звертаємось до ЗМІ з проханням ретельно перевіряти подібну інформацію, аби зі свого боку не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій. Служба безпеки України і, зокрема, Антитерористичний центр при СБУ, разом з Національною поліцією в рамках свого функціоналу щоденно відпрацьовують кожне з таких повідомлень", - підкреслив речник СБУ.

Масові замінування в Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 січня приблизно о 12:00 правоохоронці отримали інформацію про начебто замінування усіх шкіл міста Києва.

12 січня до поліції надійшла анонімна інформація про те, що школи міста Черкаси заміновано.

Того ж дня правоохоронцям повідомили про замінування всіх шкіл у Львові.

Окрім того, в Києві "замінували" чотири станції метрополітену.

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