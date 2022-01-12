Поки що з канікул на навчання вийшла лише частина навчальних закладів міста. Усіх учнів евакуюють.

У Львові через повідомлення про замінування усіх шкіл міста проводять евакуацію учнів.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

"Надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Станом на сьогодні ще не всі заклади освіти вийшли на навчання - вчиться лише частина. Ми діємо за протоколом: класні керівники обдзвонюють усіх батьків, дітей ми евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому", - розповіла керівник міського управління освіти Леся Васюта.

Також зазначається, що старшокласники продовжать сьогодні навчання в дистанційному режимі.

У відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області уточнили, що повідомлення про замінування шкіл міста надійшло близько 11:00.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 12 січня до поліції Черкас надійшла анонімна інформація про те, що школи міста заміновано. Правоохоронці почали обстежувати приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів. Учні черкаських шкіл сьогодні навчатимуться дистанційно.

Раніше, 11 січня приблизно о 12:00 правоохоронці отримали інформацію про начебто замінування усіх шкіл міста Києва.

"До нас надійшло таке повідомлення, нам його передали з СБУ на поліцію Києва, - про те, що нібито заміновано усі школи в місті Києві. Силами вибухотехнічної служби, кінологів, слідчо-оперативних груп, які на місцях, перевіряються об'єкти, прилеглі території. Ще проходить перевірка", - розповіла вчора в коментарі УНІАН речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

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