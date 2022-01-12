Зачинено також пересадочний вузол на "Театральній".

У Києві "замінували" чотири станції метрополітену.

Про це йдеться у повідомленнях в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Станцію "Театральна" та пересадочний вузол зачинено для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - мовиться у дописі.

Крім того, повідомляється, що через анонімний дзвінок про мінування станцію "Вокзальна" також зачинено для входу та виходу пасажирів.

Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Читайте такожУ Польщі через поломку застрягла українська "Мрія": "Антонов" вислав літак на допомогуРаніше сьогодні КМДА у своєму Telegram-каналі повідомила, що у Києві станції метрополітену "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту", а також пересадку між ними зачинено на вхід та вихід через повідомлення про начебто замінування.

ОНОВЛЕНО. "Площу "Льва Толстого" та "Палац спорту" з пересадкою перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявили. Станції відчинили для пасажирів.

Також після повідомлення про начебто замінування перевіряється столичний аеропорт "Жуляни", розповіли УНІАН у відділі комунікації Національної поліції в Києві.

У поліції зауважили, що повідомлення про начебто замінування надійшло близько 13:00 до Служби безпеки України.

"Перевірка ще не завершена", - зазначили в поліції і додали, що наразі поки ще не відомо, скільки саме людей було евакуйовано.

За оновленою інформацією, евакуювали 156 пасажирів і персонал.

Через "замінування" перевіряється аеропорт "Бориспіль" та декілька ТРЦ у Києві.

"У нас є анонімне повідомлення про замінування, яке надійшло на електронну адресу колл-центру СБУ. В ньому йдеться про замінування чотирьох станцій Київського метрополітену, торгових центрів, а також аеропортів "Жуляни", "Бориспіль", - зазначила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Протягом останніх кількох діб в Україні спостерігається активізація надходжень анонімних дзвінків про "мінування" об’єктів цивільної інфраструктури.

11 січня невідомий повідомив про мінування усіх шкіл Києва. Наступного дня такий же дзвінок отримала поліція Черкас – дітей тимчасово перевели на дистанційне навчання.

Сьогодні стало відомо про "мінування" шкіл Львова, відбулась евакуація школярів.