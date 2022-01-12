За новорічні свята до поліції надійшло понад 130 повідомлень про мінування, а дев’ятьох "мінерів" затримано.

За останню добу в Києві було перевірено 350 "замінованих" шкіл.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі телеканалу "Рада".

"За останню добу, наприклад, у Києві ми перевірили 350 шкіл, які було теж "заміновано" через електронну пошту чи за викликом 102", - зазначив він.

За його словами, серед "мінувальників" підлітків менш як 10%.

Як повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, він також розповів, що за новорічні свята до поліції надійшло понад 130 повідомлень про замінування, зараз дев'ятьох "мінерів" затримано.

"Зловмисників затримано в дев'яти областях держави, зокрема у великих містах - Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви щодо скоєння злочину. Деякі особи перебували у стані алкогольного сп’яніння. Водночас частину повідомлень ми отримали із тимчасово непідконтрольної Україні території Донецької та Луганської областей", - повідомив Клименко.

Він наголосив, що аналізується ситуація, чому останнім часом відбувся сплеск "замінувань".

"В декого існує бажання, можливо, внести якийсь розлад в роботу органів влади, якусь посіяти паніку", - зазначив глава Нацполіції. За його словами, деякі люди спеціально купують телефонні картки, щоб "мінувати", а потім їх викидають.

"Є люди, які мають проблеми з психічним здоров'ям, котрі починають телефонувати після перегляду якихось фільмів. Є люди, які напідпитку це робили на новорічні свята", - розповів Клименко.

Чимало дзвінків відбуваються з окупованих територій. "Важко встановити хто за цими людьми стоїть", - додав голова Нацполіції.

Читайте також"Я ненавиджу цей світ": в Одесі терорист-анонім "замінував" усі ТЦ (фото)Клименко підкреслив, що йдеться про "дестабілізацію ситуації в Україні", і при цьому зазначив, що часто такі дзвінки надходять з місць позбавлення волі.

Згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, за такі злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років, а якщо йдеться про тяжкі наслідки, то покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Масові замінування в Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 січня приблизно о 12:00 правоохоронці отримали інформацію про начебто замінування усіх шкіл міста Києва.

12 січня до поліції надійшла анонімна інформація про те, що школи міста Черкаси заміновано.

Того ж дня правоохоронцям повідомили про замінування всіх шкіл у Львові.

Окрім того, в Києві "замінували" чотири станції метрополітену.

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