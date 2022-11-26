Складено перелік того, чого бракує для повноцінної роботи таких пунктів підтримки людей, йде робота з бізнесом та волонтерами над вирішенням проблем.

У Києві 20% "пунктів незламності", за результатами сьогоднішньої перевірки представниками провладної партії "Слуга народу", виявилися зачиненими.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі інформаційного телемарафону пояснив, що до проведення перевірки їх спонукали повідомлення від мешканців столиці.

"Ми вирішили пройти за добу 530 "пунктів незламності". Перевірити, мати актуальну інформацію. Мені, чесно кажучи, як представнику влади соромно, хоч це має бути соромно не мені, а міській владі Києва. Але мені соромно, тому що коли ми їздили і спілкувались, то десь 20% цих "пунктів незламності" взагалі зачинені, там нікого немає", - сказав Арахамія.

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За його словами, в інших пунктах виявилися проблеми з роботою генераторів, інтернетом, питною водою.

"Десь є три генератори, але вони не підключені, десь немає жодного генератора, десь немає інтернету, десь немає води", - розповів народний депутат.

Він повідомив, що складено перелік того, чого бракує, і йде процес із залучення бізнесу і волонтерів.

"Звичайно, будемо тиснути і працюватимемо з міською владою, щоб протягом двох-трьох днів вирішити всі ці логістичні, організаційні питання", - додав Арахамія.

Пункти незламності: що відомо

22 листопада президент України Володимир Зеленський закликав бізнес долучатись до ініціативи зі створення "пунктів незламності". За його словами, підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів, їх кількість планується збільшувати.

Як повідомляв УНІАН, Держслужба з надзвичайних ситуацій та облдержадміністрації по всій Україні розгорнули мережу "пунктів незламності" - спеціально облаштованих місць, де можна підзарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв. Загалом наразі у більшості регіонів відкрито понад 4,3 тис., більше 400 з них - у Києві.

Як повідомлялося, деякі "пункти незламності" вже переповнені.

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