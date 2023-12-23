Символ боротьби за владу росіян над Україною простояв у столиці майже 100 років.

Столичні комунальники демонтували пам'ятник учасникам так званого Січневого повстання, що відбулося у 1918 році на заводі "Арсенал". Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

"Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", – заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За інформацією КП "Київблагоустрій", пам’ятник, встановлений у Маріїнському парку над братською могилою заколотників, важив близько 2,5 тонн.

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Січневе повстання у Києві 1918 року

Після проголошення Центральною Радою незалежності Української народної республіки (УНР) на одному з найбільших в Києві заводів, "Арсеналі", більшовики загітували робітників підняти збройне повстання, щоб полегшити наступ російсько-більшовицької армії на Київ.

Ідеологічно "оброблені" більшовицькими агітаторами робітники зголосилися на заколот попри відсутність у них достатньої кількості зброї та бійців. Зрештою після тижня боїв урядові війська УНР придушили заколот, але повстання все одно зіграло важливу роль у битві за Київ і дало росіянам змогу відносно легко захопити українську столицю.

Після захоплення Києва більшовиками більшість загиблих заколотників з "Арсеналу" поховали в Маріїнському парку. У 1927 році над братською могилою поставили невеликий пам’ятник, який потім оновили у 1967 році. Саме цей монумент простояв у Києві до сьогодні.

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