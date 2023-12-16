Київський район Дарниця "вільний" від ще одного пам'ятник радянщини: сьогодні вранці працівники комунальних служб забрали машиною "Таращанець".
Момент "декомунізації" пам'ятника екіпажу радянського бронепоїзда показав місцевий телеграм-канал Дарниця Live.
"Пам'ятник "Таращанець" декомунізували у Дарницькому районі", - констатували там.
Напередодні про рішення уряду позбавитися від цієї "згадки" минулого оголосив очільник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник.
Він повідомив, що "Таращанець" вилучили з реєстру пам'яток України. Натомість нього в Дарницькому парку хочуть поставити монумент Героям російсько-української війни.
Як з'явився "Таращанець"
Монумент знаходився в одному з дарницьких скверів - між вулицями Заслонова та Ялтинською. Він був створений у 1974 році з граніту та бронзи на честь подій 1919 року, коли "Таращанець" захищав Дарницький залізничний вузол від "білих" військ Добровольчої армії (денікінців).
Минулого тижня з Києва зник пам’ятник Щорсу
9 грудня Київ також позбавився від пам'ятника більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, що розташовувався на бульварі Тараса Шевченка. Перед цим монумент також виключили з відповідного реєстру.
В КМДА прокоментували, що не знищать скульптуру - вона стане частиною колекції Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова.