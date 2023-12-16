Пам'ятник "Таращанець" остаточно декомунізували.

Київський район Дарниця "вільний" від ще одного пам'ятник радянщини: сьогодні вранці працівники комунальних служб забрали машиною "Таращанець".

Момент "декомунізації" пам'ятника екіпажу радянського бронепоїзда показав місцевий телеграм-канал Дарниця Live.

"Пам'ятник "Таращанець" декомунізували у Дарницькому районі", - констатували там.

Напередодні про рішення уряду позбавитися від цієї "згадки" минулого оголосив очільник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник.

Він повідомив, що "Таращанець" вилучили з реєстру пам'яток України. Натомість нього в Дарницькому парку хочуть поставити монумент Героям російсько-української війни.

Як з'явився "Таращанець"

Монумент знаходився в одному з дарницьких скверів - між вулицями Заслонова та Ялтинською. Він був створений у 1974 році з граніту та бронзи на честь подій 1919 року, коли "Таращанець" захищав Дарницький залізничний вузол від "білих" військ Добровольчої армії (денікінців).

Минулого тижня з Києва зник пам’ятник Щорсу

9 грудня Київ також позбавився від пам'ятника більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, що розташовувався на бульварі Тараса Шевченка. Перед цим монумент також виключили з відповідного реєстру.

В КМДА прокоментували, що не знищать скульптуру - вона стане частиною колекції Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова.

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