Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів.

Депутати Київської міської ради на сьогоднішньому засіданні перейменували вулицю Льва Толстого та площу Льва Толстого, що розташовані в центрі столиці.

"Зокрема, сьогодні перейменували вулицю Льва Толстого у Шевченківському районі на вулицю Гетьмана Павла Скоропадського. А площа Льва Толстого називатиметься площею Українських Героїв", - сказано в повідомленні прес-служби Київського міського голови Віталія Кличка.

Загалом сьогодні Київрада дерусифікувала ще 16 міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.

Відео дня

Серед них – бульвар та проспекти у Дніпровскому районі. "Бульвар Перова тепер не бульвар, а проспект із назвою Воскресенський. Проспект Визволителів перейменували на проспект Георгія Нарбута, а проспект Юрія Гагаріна – на проспект Леоніда Каденюка", - повідомили в мерії.

Нову назву отримала і вулиця Марини Цвєтаєвої в Деснянському районі – тепер вона носитиме ім'я Олександри Екстер. Вулицю Суздальську в Солом'янському районі назвали вулицею Олекси Гірника.

Загалом у столиці вже перейменовано 288 міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ чи колишнім СРСР.

Дерусифікація в Україні - деталі

21 березня Верховна Рада України заборонила присвоювати географічним об'єктам України назви, що звеличують або символізують державу-окупанта, ухваливши 248 голосами "за" закон №7253.

Раніше Київська міська рада перейменувала проспект Перемоги, Брест-Литовське шосе та ще десятки вулиць, провулків, проспектів і бульварів.

"Київрада на засіданні перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вас також можуть зацікавити новини: