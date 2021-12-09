Суд першої інстанції призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

У Києві прокуратура домоглася збільшення вироку обвинуваченому у вбивстві 6-річного хлопчика з 13 до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"За принципової позиції ювенального прокурора Київської міської прокуратури колегією суддів Київського апеляційного суду постановлено вирок, яким до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вчинення умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що злочин трапився 25 червня 2020 року у квартирі по вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі столиці.

Читайте такожНа Львівщині винесено вирок чоловіку за вбивство вагітної дружиниЯк встановило слідство, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побив 6-річного сина знайомої, наслідком чого стала відкрита черепно-мозкова травма, множинні переломи, забої внутрішніх органів тощо.

Від таких травм хлопчик помер у реанімаційному відділенні дитячої лікарні.

Зазначається, що прокурор наполягав на призначенні покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Однак вироком Деснянського районного суду обвинуваченому було призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Не погоджуючись із таким покаранням, окружна прокуратура оскаржила вирок в апеляційній інстанції.

"08.12.2021 Київський апеляційний суд погодився із доводами прокурора, скасував вирок суду першої інстанції та ухвалив новий вирок, яким обвинуваченому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Катерина Гірник