Літнього чоловіка не помітив нардеп Тищенко, який стояв поруч.

Жителі та гості Києва зібралися 27 листопада на території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору", щоб вшанувати пам'ять загиблих. Літній чоловік збирав хліб та продукти біля скульптури"Гірка пам'ять дитинства".

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Столиця".

Зазначається, що літнього чоловіка помітили вже після офіційних поминальних заходів у День пам'яті жертв Голодомору.

На кадрах добре видно, що пенсіонер ходив навколо скульптури серед людей та збирав в сумку продукти, які залишили ті, хто прийшов пом'янути жертв геноциду. При цьому літній згорблений чоловік їв хліб, залишений на Меморіалі.

За даними видання "Сьогодні", в цей момент поруч зі скульптурою знаходився народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який навіть не звернув увагу на пенсіонера, хоча той знаходився зовсім поруч.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років і заявив, що, втративши мільйони життів, "Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом".

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Автор: Анастасія Горбачова