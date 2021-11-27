Сьогодні День пам’яті жертв голодоморів. Президент України та перша леді взяли участь у заході з ушанування пам’яті жертв голодоморів.

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років і заявив, що втративши мільйони життів, "Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом".

"Яка точна кількість загиблих українців? Чи зможемо ми колись її встановити? Якої правди ми досі не знаємо? Чи зможемо ми колись про неї дізнатися? Як могла влада тоді з усім цим жити й роками, десятиріччями приховувати злочини? Чи зможемо ми колись про них забути? Відповідь на це питання ми знаємо – ні. Ми ніколи й нізащо не забудемо наших предків, які загинули в 1921-му, 22-му й 23-му роках. У 1946-му й 1947-му. І в найстрашніші, влаштовані тоталітарним сталінським режимом 32-й і 33-й роки – роки Голодомору-геноциду", – заявив Зеленський у зверненні з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів.

За його словами, до 90-их роковин трагедії має бути збудована друга черга музею Голодомору, що передбачає підписаний ним указ.

"Ми досі не знаємо імен багатьох українців, померлих від Голодомору. Він знищував цілі родини, вулиці, села. Тож немає в кого спитати. Але він не зміг знищити нас остаточно. Тож є кому це пам’ятати. І є кому передавати пам’ять наступним поколінням… Ми як народ пережили цей жах. Ключове слово – пережили. І перемогли. І безневинні жертви голодоморів заморені, замордовані, але не забуті", – наголосив президент.

"Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих", - зазначив він.

У День пам’яті жертв голодоморів президент Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською взяли участь у заході зі вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні, який відбувся в Національному музеї Голодомору-геноциду. Президентське подружжя поклало до скульптури "Гірка пам'ять дитинства" символічні композиції з колосків.

Пам'ять жертв голодоморів також ушанували керівник Офісу Ппрезидента України Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Була оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого розпочалася всеукраїнська акція "Запали свічку".

Присутні на церемонії діти передали Главі держави та першій леді запалені лампадки, які Володимир та Олена Зеленські встановили на Алеї чорних дощок.

Президент і перша леді також відвідали Національний музей Голодомору-геноциду, де ознайомилися з його експозицією.

"Ми ніколи й нізащо не забудемо наших предків, які загинули у 1921, 1922, 1923, у 1946 і 1947 і у найстрашніші, влаштовані тоталітарним сталінським режимом 1932-1933 роки – роки Голодомору і геноциду", - заявив глава держави на заході з ушанування пам’яті жертв голодоморів.

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Він підкреслив, що четверта субота листопада для багатьох із нас насправді перша - "за глибиною болю та гніву водночас, за полярністю того, що ми проживаємо ми у цей день: від почуття втрати до втрати будь-яких почуттів".

"У цей день ми сповнені емоціями та спустошені водночас. Ми запалюємо свічку, відчуваємо та відчуваємо мороз по шкірі", - сказав президент.

За його словами, у цей день люди плачуть так тихо, що стає так чутно навіть через мовчання. Українці вшановують мільйони своїх загиблих пращурів та моляться за їхні душі. " Це люди, що залишилися без крихти хліба. Батьки, що залишилися без своїх діточок. Діти, що залишилися без батьків. Покоління, що залишилося без надії. Та є питання, що досі залишаються без відповідей", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років.

О 16:00 розпочнеться загальнонаціональна хвилина мовчання, потім відбудеться акція "Запали Свічку пам’яті".

Традицію ставити запалену свічку у вікнах своїх осель на знак вшанування виморених голодною смертю ініціював у 2003 році відомий історик, політолог, дослідник Голодомору 1932-1933 років Джеймс Мейс.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Катерина Жирій