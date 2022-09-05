Протягом вихідних працівники поліції спільно з представниками військових комісаріатів перевірили діяльність 427 закладів.

У Києві правоохоронці спільно з військовими комісарами здійснили перевірки роботи закладів столиці щодо дотримання комендантської години.

Про це інформує прес-служба НПУ.

У столиці з 1-го вересня робота закладів громадського харчування, нічних клубів та місць відпочинку громадян дозволена до 22:00.

"Протягом вихідних працівники поліції спільно з представниками військових комісаріатів перевірили діяльність 427 закладів. У результаті перевірки порушень з боку суб’єктів господарювання поліцейські не зафіксували, однак склали адміністративні матеріали на громадян, які перебували на вулиці під час комендантської години", - сказано у повідомленні.

В результаті 119 громадянам представники військових комісаріатів вручили повістки з метою перевірки їх перебування на військовому обліку.

Як повідомляв УНІАН, стало відомо, чому видають повістки на вулиці та в громадських місцях.

Вас також можуть зацікавити новини: