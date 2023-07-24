Наразі забудовник намагається ввести в експлуатацію цей торгівельно-розважальний центр, який суперечить проекту

У Києві приватне підприємство обіцяло облаштувати на місці спортивних майданчиків на Відрадному футбольне поле, а побудувало торгівельно-розважальний центр. Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова на своїй сторінці у Facebook.

"Компанія "Росток" знищила спортивні майданчики і тепер намагається ввести в експлуатацію ТРЦ, який суперечить проекту. …Кінцевий бенефіціар Ростка – Ігор Масол, син Віталія Масола, прем‘єра при Кучмі. Бізнес-партнером Ігоря Масола, за інформацією ЗМІ, є депутат Київради від Єдності, Сергій Кримчак. Давайте дивитися, на скільки Державна інспекція архітектури та містобудування України нетолерантні до корупції, чи дадуть ввести в експлуатацію те, що суперечить проекту в пункті, який є важливим для громади", - написала Семенова.

За її словами, у 2020 році "Росток" під приводом укріплення підпірної стінки Будинку культури вирішив збудувати ще й ТРЦ на місці спортивних майданчиків.

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"Після протестів громади і кількох кримінальних проваджень і арештів ділянки Росток зробив хід конем - в проектну документацію додали спортивні майданчики на даху. …Рік 2023. ТРЦ побудували і тепер намагаються ввести в експлуатацію. Звичайно, ніяких футбольних полів насправді ніхто і не збирався робити", - зауважила депутат.

Семенова зазначила, що наразі ДІАМ відмовляє у введенні в експлуатацію цього ТРЦ, оскільки нема спортивних полів.

"Що будуть робити тепер чєрті з Ростка? Будуть пробувати змінити проект і викинути звідти поля. Така собі перевірка ДІАМ на адекватність", - підкреслила Семенова.

Як відомо, Сергія Кримчака обвинувачували у незаконному заволодінні шістьма земельними ділянками в столиці. Під час досудового розслідування було встановлено, що протягом 2008-2014 років обвинувачений, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин, незаконно заволодів 6 ділянками у Голосіївському районі міста Києва загальною вартістю понад 2,5 млн гривень, що перебували у комунальній власності громади столиці.

Відповідно до злочинної схеми, депутат на підставі підроблених заяв ініціював виділення вищевказаних ділянок на підставних осіб. У подальшому він виготовляв протоколи розгляду цих питань на засіданні земельної комісії, відповідні проекти рішень Київради та особисто голосував за ухвалення цих рішень.

21 травня 2021 р. САП скерувала до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення депутата Кримчака та його спільника у незаконному заволодінні зазначеними шістьма земельними ділянками у Києві.

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