Рух біля конгресно-виставкового центру "Парковий" заблоковано.

У Києві біля конгресно-виставкового центру "Парковий", де проходить Всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", протестують проти блокування телеканалів NewsОne, 112 Україна і ZIK.

Читайте такожУ Києві націоналісти вимагали закрити телеканали "Наш" та "Інтер" (фото, відео)Інформацію про проведення мітингу повідомили в прес-службі патрульної поліції Києва:

"Рух парковою дорогою обмежено від алеї Героїв Крут, у зв'язку з проведенням мітингу".

Трохи пізніше в поліції уточнили, що рух і зовсім заблоковано.

Як пише РБК-Україна, на плакатах протестувальників написано: "Замість корупції Зе закрив канали", "Кім Чен Зе", "Кінець свободи слова" та інші. Ситуація спокійна, проходить мирний протест.

Форум "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді"

Форум стартував вранці 8 лютого. На ньому присутній президент Володимир Зеленський.

Участь у заході візьмуть представники України, Євросоюзу та міжнародних організацій.

Головними темами для обговорення стануть плани уряду на 2021 рік з подолання пандемії: заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Санкції проти телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від Партії «ОПЗЖ» Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

4 лютого стало відомо, що дві людини у Верховному суді оскаржили указ президента про блокування телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK.

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Автор: Катерина Шварц