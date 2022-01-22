Вони розгорнули між соборами 500-метровий прапор України.

У центрі Києва в рамках акції до Дня Соборності "Скажи Україні "ТАК" активісти утворили символічний ланцюг єднання від Софіївського до Михайлівського соборів.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 300 учасників акції зібралися на Софійській площі і до Михайлівського собору розгорнули 500-метровий прапор України.

Перед цим учасники акції повідомили, що вона відбувається сьогодні у 60 країнах.

Також вони зазначили, що закликають західних партнерів посилити військову допомогу для України, застосувати "пекельні" санкції проти Росії, заблокувати "Північний потік-2" та сприяти Україні в її наближенні до НАТО.

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Українську владу учасники акції закликають, зокрема, пришвидшити реалізацію реформ, необхідних для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Завершитися акція має вшануванням пам'яті полеглих захисників України в російсько-українській війні.

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