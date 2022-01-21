Також майбутні поліцейські просто неба побудували мапу України.

У Дніпрі понад чотири сотні курсантів університету внутрішніх справ із ліхтариками утворили на плацу гасла "Слава Україні! Героям Слава". Такий флешмоб вони влаштували до Дня Соборності України.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

22 січня в Україні відзначається День Соборності, саме цього дня у 1919 році був оголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

Майбутні поліцейські просто неба побудували мапу України - єдиної та неділимої. А на завершення показали патріотичний кліп власного виробництва. Флешмоб готували протягом тижня після занять, курсанти від першого й до останнього курсу відчули дух свята.

Читайте такожДень Соборності України: історія і традиції свята, красиві листівки"Вони, як майбутні правоохоронці, дуже турбуються про свою державу, переживають за її незалежність, за її цілісність", - додав помічник ректора університету внутрішніх справ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні запропонували відмовитися від перенесення деяких вихідних.

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