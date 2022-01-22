До акції приєдналися і французькі дослідники, які зараз перебувають на станції.

Сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День соборності. Українські полярники не забули про свято і утворили ланцюг єдності навколо станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

"Живий ланцюг" українські науковці утворили у сніговому тунелі. Навколо них – кількаметрові замети зі снігу, йдеться у повідомленні National Antarctic Scientific Center of Ukraine у Facebook.

До акції приєднались, як учасники експедиції, так і дослідники, які працюють на станції. У такий спосіб українці, які зараз перебувають далеко від дому, хотіли долучитись до традиційної всеукраїнської акції єднання. Полярники віртуально взялись за руки з тисячами інших українців.

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"Адже в Антарктиді дуже чітко усвідомлюєш, якою унікальною, красивою та різноманітною є Україна, і що нам усім важливо єднатися для її збереження та захисту", – йдеться у дописі Національного антарктичного наукового центру України.

Нагадаємо, як писав УНІАН, нещодавно станцію "Академік Вернадський" буквально засипало снігом. Таких снігопадів тут не бачили протягом 20 років. Полярникам довелось відкопувати усю інфраструктуру станції.

Довідка УНІАН. В Україні сьогодні відзначають День соборності. Саме цього дня у 1919 році було проголошено Акт возз'єднання (злуки) Української Народної Республіки (УНР) і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Ця подія відбувалася на Софійській площі в Києві.

Офіційним святом День соборності став після указу президента Леоніда Кучми від 21 січня 1999 року. У грудні 2011 року тодішній президент Віктор Янукович скасував День свободи 22 листопада і День соборності 22 січня та заснував День соборності і свободи 22 січня. Через три роки в листопаді 2014 року на той час глава держави Петро Порошенко заснував День гідності і свободи 21 листопада, повернувши 22 січня святкування Дня соборності.

У День соборності головною традицією є побудова "живого ланцюга". Найперший "ланцюг" українці створили 21 січня 1990 року. Тоді "живий ланцюг", в якому взяли участь 450 тисяч осіб, зв’язав Івано-Франківськ, Львів і Київ. Традиція прижилася і щороку повторюється в багатьох містах України.