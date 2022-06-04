Захід відбувся з ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Сьогодні на території заповідника "Софія Київська" вшанували пам'ять дітей, що стали жертвами російської агресії.

Про це повідомляє Офіс президента.

Захід відбувся у Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Серед гостей були близькі загиблих на війні дітей. Зокрема тітка 13-річного Єлисея Рябоконя, якого розстріляли в авто при спробі евакуюватися із села Перемога на Київщині. Серед присутніх був і Олег Федько, поліцейський з Херсонщини. Двоє його дітей – шестирічна Софія та півторарічний Іван, а також дружина й батьки загинули від рук окупантів, коли намагалися виїхати з Нової Каховки.

Крім того, в акції взяли участь представники дипломатичного корпусу різних країн.

Присутні розвісили на деревах дзвіночки, які символізують голоси вбитих дітей. Перша леді оголосила хвилину мовчання за загиблими та звернулася до батьків і родичів.

"Сьогодні серед нас люди, які втратили найдорожче. Батьки. Мені бракує слів, щоб сказати, як я співчуваю. Усі слова зараз можуть бути банальними й зайвими. Дозвольте просто побути з вами, розділити цей біль. Ваші історії знає вся країна, і ви не самі. Ви маєте знати, що ви – важливі. Ви були найважливішими людьми для ваших дітей. Тож бережіть себе заради них. Вони б цього хотіли", – сказала дружина президента.

Вона також звернулася до іноземних дипломатів: " Прошу вас і ваші країни робити все, щоб в Україні не гинули діти. Я впевнена, що світові це до снаги".

Нагадаємо, що м іжнародний день дітей – безневинних жертв агресії заснувала Генеральна Асамблея ООН. Він відзначається щороку 4 червня. Україна приєдналася до відзначення цієї дати у 2021 році.

Як повідомляв УНІАН, до 465 зросла кількість дітей, поранених з початку повномасштабної війни в Україні. Загинуло 261 дитини.

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