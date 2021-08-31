Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Біля будівлі Верховної Ради, на площі Конституції, відбулася церемонія вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули під час несення служби 31 серпня 2015 року біля парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у церемонії взяли, зокрема, голова ВР Дмитро Разумков, його заступник Олена Кондратюк, народні депутати з різних фракцій, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та командувач Національної гвардії Микола Балан.

Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих та поклали квіти до меморіальної дошки біля парламенту.

Сутички під Верховною Радою 31 серпня 2015

31 серпня 2015 року після голосування у Верховній Раді стосовно змін до Конституції України щодо децентралізації влади, під парламентом відбулась сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями. Учасники акції застосували бойову гранату. В результаті загинули чотири солдати строкової служби, близько 70 військовослужбовців Національної гвардії отримали поранення.

Автор: Таня Поляковська