Усі міські служби отримали інструкції та працюють в умовах запобігання надзвичайної ситуації військового характеру.

Вся система життєзабезпечення Києва працює сьогодні без збою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Вся система життєзабезпечення Києва працює сьогодні без збою. Зусилля міської влади спрямовані на те, як упередити можливі провокації та вистояти в умовах військового нападу", - зазначив він.

За словами Кличка, усі міські служби отримали інструкції та працюють в умовах запобігання надзвичайної ситуації військового характеру.

"Сьогодні головне завдання для всіх нас - стабільна робота розгалуженої інфраструктури життєзабезпечення столиці та підготовка до захисту міста у випадку військового нападу", - наголосив міський голова.

Кличко наголосив, що скоординовано працюють сили цивільного захисту Києва - це комунальні, аварійно-рятувальні служби та інші.

"У цій ситуації ми діємо за чітким планом... Загалом йдеться про 13,5 тис. людей особового складу та понад 780 одиниць техніки", - додав він.

Нагадаємо, раніше у Києві затвердили план евакуації на випадок надзвичайної ситуації.

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