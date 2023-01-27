97% столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі - як онлайн, так і офлайн.

У київських школах навчання після довгих зимових канікул відновиться 30 січня.

У класи мають прийти близько 117 тисяч школярів. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"97% столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі - як онлайн, так і офлайн", - йдеться в повідомленні.

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У КМДА зазначили, що під час зимових канікул у навчальних закладах проводились додаткові роботи із впорядкування укриттів. Крім того, в столичних школах мали забезпечити якісне і безперебійне підключення до інтернету.

"Сьогодні там можуть отримати прихисток понад 189 тисяч осіб - на 42 тисячі більше, ніж на початку навчального року. Перевірили також готовність навчальних закладів до другого семестру. Особливо звертали увагу на пошкоджені під час повітряних атак школи. Вони готові приймати учнів: опалення підключене, персонал проінструктовано на випадок нових небезпек", - йдеться в повідомленні.

В КМДА також підкреслили, що завдяки довгим зимовим канікулам вдалося суттєво зекономити на опаленні шкіл і витратах на електроенергію.

Школи Києва - новини

Як повідомляв УНІАН, зимові канікули у школах Києва тривали з 26 грудня по 27 січня. У цей час школи опалювали в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Загалом навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня - відповідно до закону.

У Києві в умовах відключення світла офлайн-навчання у школах триватиме з 9:00 до 16:00. У КМДА зазначили, що це максимально виключить залежність освітніх закладів від віялових та аварійних відключень електроенергії.

Нещодавно міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що в Україні майже 71% шкіл працюють в очному чи змішаному форматі і цього року продовжиться облаштування укриттів у навчальних закладах.

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