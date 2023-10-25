Жінка має намір повернути відібрану доньку.

Суд відібрав доньку у найстаршої породіллі України Валентини Підвербної. Втім, жінка налаштована боротися за 12-річну доньку Анну та, ймовірно, оскаржить рішення.

Про це у коментарі ТСН розповів адвокат Підвербної Андрій Котенок.

"Ми ще не отримали повного рішення суду. В суді була оголошена результативна частина. Коли ознайомимось з повним рішенням – вирішимо", - розповів адвокат.

За його словами, Валентина Підвербна налаштована на те, щоб донька була з нею. "Налаштована, хоче. Переживає", - сказав Котенок, додавши, що матері дозволяють відвідувати Анну у реабілітаційному центрі.

"Побачення там необмежені", - уточнив захисник та додав, що юридично Валентина Підвербна не позбавлена батьківських прав, але донька за рішенням суду першої інстанції у неї відібрана.

Що каже сама Підвербна

Валентина Підвербна повідомила журналістам, що її рішення щодо апеляції - це "тайна". На питання, чи дійсно вона налаштована повертати доньку та буде подавати апеляцію, найстарша мати України відповіла так: "Це - наша тайна".

Представники реабілітаційного центру, у якому кілька місяців перебуває донька Підвербної, від розлогих коментарів щодо цієї дитини утримались.

"Дитина має бути тут захищена", - аргументувала своє позицію директорка реабілітаційного центра Олена Лукашенко.

"Дуже дивно себе поводить"

Сусіди Валентини Підвербної стверджують, що останнім часом поведінка жінки значно змінилась. Особливо це стало помітно після того, як соцслужби вилучили у неї доньку.

"Вона дуже дивно себе поводить. Якщо ти разом з нею заходиш до під’їзду, то Валентина може довго на тебе дивитись і при цьому нічого не казати. Дивує те, що хоч доньки в квартирі немає, але крики в їхній квартирі не припинились. О сьомій годині ранку чутно звуки, схожі на верещання, плач, а потім можно почути декілька разів такі слова: "Я - мати, я – мати", - стверджує сусідка Підвербної.

Що відомо про скандал довкола найстаршої матері України та її доньки

Підвербна народила Анну-Марію у 2011 році після штучного запліднення. На той момент жінці було 66 років.

Цієї весни довкола найстаршої матері України розгорівся скандал – її 12-річна донька поскаржилася на знущання матері, побиття й булінг.

Підвербна обвинувачення відкинула й завила, що її доньку нібито хтось переконує публікувати дописи зі скаргами на неї.

Згодом виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення забрати доньку у 78-річної матері. З того часу вона перебуває у центрі соціально-психологічної реабілітації під Черніговом. Потім суд поставив вилучити дитину у матері.

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