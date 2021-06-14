На це преміювання у 2021 році передбачається 15 млн грн.

Директори шкіл Львівської міської територіальної громади з вересня отримуватимуть 27 тисяч гривень заробітної плати.

Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради.

Виконком підтримав положення про преміювання керівників закладів загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади.

Мер міста Андрій Садовий заявив, що необхідно збільшити кількість охочих ставати керівниками шкіл, щоб "було з кого обирати".

Читайте такожУ Львові планують відкрити ще кілька центрів вакцинації проти коронавірусу"Сьогодні середньостатистична заробітна платня директора школи становить від 10 до 15 тисяч гривень. Цим рішення виконкому ми приймаємо наступний крок: з 1 вересня підвищуємо рівень оплати пращі директорів шкіл до 27 тисяч гривень, що еквівалентно 1 тисячі доларів", – сказав Андрій Москаленко, перший заступник міського голови.

Відзначається, що на це преміювання до кінця року передбачається 15 млн грн, а якщо прораховувати на наступний рік, – близько 45 млн грн.

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Автор: Людмила Жерновська