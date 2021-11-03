Наразі причину смерті Богдана Бурди не називають.

У Львові учора на рингу під час проведення тренування помер очільник обласної федерації боксу 55-річний Богдан Бурда.

Про його смерть повідомляється на Facebook-сторінці Львівської обласної федерації боксу.

"Сьогодні (2 листопада – УНІАН) на 56-му році життя передчасно помер президент Львівської обласної федерації боксу Богдан Бурда. Глибоко сумуємо та висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Богдана Євгеновича", - йдеться у дописі.

Заупокійна панахида за Бурдою відбудеться сьогодні, 3 листопада, у поминальній каплиці храму Благовіщення Пресвятої Богородиці, що на вулиці Пасічній у Львові. Про дату та час поховання буде повідомлено згодом.

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Наразі причину смерті боксера не називають. Як зазначили у Федерації боксу міста Львова, Бурда помер безпосередньо на рингу під час проведення тренування у стінах рідного залу в клубі "Шкіряна рукавичка".

В управлінні молоді та спорту Львівської ОДА УНІАН повідомили, що наприкінці серпня Бурді виповнилось 55 років. Левову частку свого життя він присвятив розвитку боксу на Львівщині – спочатку займався сам, успішно виступав на змаганнях державного й міжнародного рівня, тренував, а останні 10 років очолював обласну федерацію.

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Автор: Мирослава Бзікадзе